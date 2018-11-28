Из-за заболеваемости ОРВИ частично приостановлены занятия в 7 школах Кургана

13:43 | 30.11.2018

В Кургане из-за заболеваемости ОРВИ частично приостановлены занятия в 7 общеобразовательных организациях, где закрыли на карантин 50 классов. Такие данные на 30 ноября сообщает администрация города.



Итак, ограничительные меры введены в гимназиях № 27, 47, 31 и школах № 20, 7, 52, 5. В детском саду № 90 частично приостановлено посещение и закрыта одна группа.



В гимназии № 19 карантин будет действовать до 1 декабря. В учебном учреждении были введены ограничительные меры в связи с сезонным возрастанием заболеваемости ОРВИ. Напомним, на 22 ноября численность заболевших учеников составила 20,3 %.



Мониторинг уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в школах и детских садах Кургана проводится в ежедневном режиме.