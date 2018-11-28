Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Зауралье превышает общероссийскую на 55 %

13:31 | 30.11.2018

В Курганской области заболеваемость ВИЧ-инфекцией, несмотря на десятипроцентное снижение, превышает показатели по Российской Федерации на 55 %. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.



На 1 ноября 2018 года на территории региона зарегистрировано 9878 ВИЧ-инфицированных, в том числе 68 детей до 14 лет. 61 ребенок заразился от матери. Больные ВИЧ-инфекцией составляют 0,83 % населения области, что несколько выше, чем в среднем по России (0,68 % населения).



За 10 месяцев выявлено 765 ВИЧ-инфицированных, что на 93 человека меньше, чем за тот же период 2017 год. Заболеваемость снизилась на 10 %, однако по сравнению с данным показателем по РФ оказалась выше на 55 %.



Среди впервые выявленных лиц с ВИЧ-инфекцией мужчины составили 63 %. Преобладает половой путь заражения — 62 %, заражение при употреблении наркотиков — 29 %.



Наибольшая заболеваемость регистрируется в возрастной группе 30–39 лет — 43,9 %. Высокая выявляемость ВИЧ отмечается также в возрастных группах 40–49 лет (25,4 %) и 20–29 лет (17,9 %). С каждым годом растет доля инфицированных старше 50 лет: с 4 % до 11,2 % за последние пять лет.



В ведомстве напоминают: узнать о своем статусе можно только по анализу крови. Это можно сделать в поликлинике по месту жительства, в любом медицинском центре либо обратиться в Курганский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД.



Отметим, 1 декабря 2018 года отмечается 30-я годовщина Всемирного дня борьбы со СПИДом.



По данным доклада программы ООН по борьбе со СПИДом, за последние семь лет число новых случаев инфицирования в мире сократилось на 18 % — с 2,2 млн до 1,8 млн, что почти в два раза меньше, чем на пике заболеваемости в 1996 году. Но даже эти темпы не позволят достичь поставленной цели до 2020 года — по регистрации менее полумиллиона новых случае заболевания и ликвидации эпидемии ВИЧ-инфекции к 2030 году.