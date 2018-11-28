За ночь из центральной части Кургана вывезли 530 тонн снега

11:53 | 30.11.2018

Фото пресс-службы администрации Кургана

Последствия вчерашней непогоды в Кургане коммунальные и дорожные службы устранили за сутки. Сегодня ночью с центральной части города собрали и вывезли порядка 530 тонн снега, сообщили в мэрии.



Очистка обочин от снега на загородных участках дорог производилась скоростным отвалом. На данный момент дорожники продолжают убирать снег с пешеходных переходов и перекрестков. На улицах Ленина и Гоголя запланирована очистка труднодоступных мест. Территории памятников, скверов, парков и набережных сотрудники МУП «Астра-М» будут убирать вручную.



В планах на 30 ноября — очистка от мусора всей площади, уборка снега на остановочных комплексах в центральной части и в отдаленных районах Кургана.