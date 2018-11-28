Курган: новости дня
11:53 | 30.11.2018
Фото пресс-службы администрации Кургана
За ночь из центральной части Кургана вывезли 530 тонн снега
Очистка обочин от снега на загородных участках дорог производилась скоростным отвалом. На данный момент дорожники продолжают убирать снег с пешеходных переходов и перекрестков. На улицах Ленина и Гоголя запланирована очистка труднодоступных мест. Территории памятников, скверов, парков и набережных сотрудники МУП «Астра-М» будут убирать вручную.
В планах на 30 ноября — очистка от мусора всей площади, уборка снега на остановочных комплексах в центральной части и в отдаленных районах Кургана.
© «Вечерние Ведомости»
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