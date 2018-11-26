В Курганской области сотрудники полиции спасли из горящего дома трех человек

17:27 | 29.11.2018

В Курганской области сотрудники полиции накануне спасли от верной гибели в огне трех человек в селе Лопатки. Капитан полиции Валерий Кононов и старший лейтенант полиции Артем Ефанов вечером проводили оперативно-розыскные мероприятия по факту кражи и случайно заметили пожар в одном из домов.



По информации пресс-службы регионального УМВД России, двигаясь на служебном автомобиле мимо частного жилого дома, полицейские заметили на веранде дым. Свет в окнах не горел. Они обнаружили, что дверь на веранду была закрыта. Огонь преградил выход из дома.



Валерий Кононов и Артем Ефанов вызвали пожарную службу и стали стучать в окна, пытаясь выяснить, есть ли кто-нибудь в доме. В одной из комнат послышался мужской голос. Валерий разбил окно и попал в уже задымленное жилище.



Полицейские вывели из горящего дома двух женщин и мужчину, надышавшихся угарным газом. Чтобы погорельцы не замерзли, их посадили в служебный автомобиль.



Огонь потушили прибывшие на место происшествия пожарные. Причины возгорания устанавливаются.