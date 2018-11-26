ФСБ задержала за крупное взяточничество бывшего вице-губернатора Зауралья Романа Ванюкова

Сегодня, 29 ноября, следователи СУ СКР по Курганской области и сотрудники регионального УФСБ России задержали по подозрению в получении крупной взятки бывшего заместителя губернатора региона Романа Ванюкова. Он совсем недавно покинул пост руководителя Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ.По данным следственного управления, в 2018 году Ванюков через посредника получил более 3 млн рублей от директора коммерческой организации, осуществлявшей капитальное строительство автомобильной дороги на территории Курганской области, за своевременную оплату выполненных работ. Это была лишь первая часть требуемой взятки. Всего высокопоставленный чиновник просил свыше 26 млн рублей.СУ СКР по Курганской области возбудило уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере» (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.Как сообщили в пресс-службе ведомства, следователи в тесном взаимодействии с оперативными сотрудниками регионального УФСБ России сегодня на территории Кургана и Челябинска, а также трех районов области одновременно провели более 10 обысков. Силовики побывали в квартире Ванюкова и его знакомого, выступившего в качестве посредника при передаче взятки, а также взяткодателя и их родственников.Кроме того, обыски проведены в офисах нескольких коммерческих организаций. В ходе указанных мероприятий изъяты значительные суммы денег, а также имеющие доказательственное значение предметы и документы.По итогам проведенных обысков взяткодателя и посредника силовики тоже задержали. Скорее всего, взяткодателем является депутат и гендиректор Щучанского дорожного ремонтно-строительного управления Авак Бабаян. Сегодня в СМИ появилась информация об обысках в его квартире и офисе.В ближайшее время следствие планирует предъявить подозреваемым в зависимости от выполненных ими ролей обвинение в получении и дачи взятки в особо крупном размере, а также в посредничестве во взяточничестве. Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении всех фигурантов под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.Роман Ванюков был назначен экс-губернатором Алексеем Кокориным на должности своего заместителя и директора Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ региона 31 марта 2017 года.В ноябре текущего года Ванюков уволился по собственному желанию, находясь в должности временно исполняющего обязанности руководителя ведомства и вице-губернатора после отставки регионального правительства.