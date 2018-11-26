УГИБДД Зауралья предупреждает водителей об ухудшении погоды в регионе

13:59 | 29.11.2018

Госавтоинспекция Зауралья предупреждает водителей региона об ухудшении погодных условий. В ближайшие сутки снегопады и сильная метель не прекратятся. Порывы ветра могут достигать до 17-19 м/с, сообщают в ведомстве.



По данным Курганского гидрометцентра, 30 ноября погода не изменится. В большинстве районов ожидается снег. Местами пройдут метели, на дорогах появится снежный накат. В ночь с четверга на пятницу температура воздуха понизится до минус 17-22 градусов, а при прояснении могут ударить морозы до минус 27 градусов.



Сотрудники УГИБДД УМВД России по Курганской области просят зауральцев по возможности отказаться от поездок на автомобиле.