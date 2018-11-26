Зауральские силовики проводят обыски у гендиректора дорожного предприятия в Щучье. На очереди высокопоставленные чиновники

13:32 | 29.11.2018

Сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Курганской области проводят обыски у депутата и предпринимателя Авака Бабаяна в Щучье. Об этом сообщает служба информации телекомпании «Область 45».



Силовики проводят обыски в квартире и в офисе бизнесмена. Известно, что Авак Бабаян подозревается в совершении коррупционных преступлений. Подробную информацию по данному факту в следственном управлении не раскрывают.



Авак Бабаян является депутатом Щучанской районной Думы и возглавляет Щучанское дорожное ремонтно-строительное управление. Компания образовалась в 2008 году в результате преобразования государственного унитарного предприятия ОГУП «Щучанское ДРСП». Вероятно, коррупционные преступления связаны с дорожно-строительной деятельностью народного избранника.



Как сообщает «Область 45», ссылаясь на собственные источники информации, «дело Бабаяна» может пополниться фигурантами из числа высокопоставленных областных чиновников, связанных со строительством и ремонтом дорог. Возможно, силовики придут с проверкой в Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ региона.