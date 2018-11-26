Жительница Зауралья сожгла дом сына и внуков, чтобы отомстить невестке

11:41 | 29.11.2018

В Курганской области прокуратура Белозерского района направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, которая подожгла дом своего сына. Женщина оставила его семью без крыши над головой.



Трагедия произошла в апреле 2018 года. Женщина крепко поссорилась с женой сына. Желая отомстить невестке, ночью она подожгла дом сына, в котором жила его семья. Мать находилась в состоянии алкогольного опьянения, уточнили в региональной прокуратуре.



Огонь полностью уничтожил дом. Сын с женой и двумя маленькими детьми лишился единственного жилья и всего имущества.



Конфликт с невесткой и пьяная месть могут стоить женщине 5 лет лишения свободы.