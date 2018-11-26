Таможенники задержали в Зауралье фуру, набитую подделками одежды мировых брендов на 57 миллионов

17:31 | 28.11.2018

Фото Уральского таможенного управления

В Курганской области сотрудники Тюменской таможни остановили фуру, набитую подделками одежды самых известных мировых брендов. Общий вес контрафакта, который пытались ввезти на территорию РФ, составил 17 тонн. По оценке правообладателей, размер причиненного ущерба составляет 57 миллионов рублей.



Как рассказали Уральском таможенном управлении, грузовик остановили с целью проведения контрольных мероприятий. В ходе проверки товарно-транспортных документов и заявленных в них сведений таможенники установили факт наличия в грузовом отсеке товаров с признаками контрафакта. Продукцию везли в Россию из Киргизской Республики. Местами разгрузки товаров, в соответствии с документами, являлись города Челябинск и Новосибирск.



В ходе досмотра таможенники выявили 8250 единиц предметов одежды известных брендов: Adidas, Reebok, Nike, Lacoste, Tommy Hilfiger, Gucci, Chanel, Philipp Plein, Levi’s, Forward, Louis Vuitton, Kenzo.



В управлении уточнили, что в адрес представителей правообладателей товарных знаков были направлены запросы о подтверждении их оригинальности или контрафактности. Поступившие в таможню ответы подтвердили незаконность использования данных товарных знаков. Компании оценили ущерб в 56 770 880 рублей.



В настоящее время материалы направлены в территориальное подразделение УМВД России по Курганской области для принятия решения в установленном законом порядке.