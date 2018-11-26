На трассе Екатеринбург — Курган столкнулись внедорожник, кроссовер и фура: погибла автоледи

17:01 | 28.11.2018

Днем 27 ноября на 232-м км трассы Екатеринбург — Курган произошла дорожная авария с участием двух легковых автомобилей и большегруза. Жертвой ДТП стала 49-летняя автоледи.



По информации Госавтоинспекции Зауралья, житель Шадринска на внедорожнике Great Wall при завершении обгона не справился с управлением, выехал на обочину противоположной стороны дороги и влетел в дорожное ограждение. После удара об отбойник он допустил столкновение со встречным кроссовером Renault Koleos, за рулем которого находилась жительница Шадринского района. Автомобиль Renault выбросило под встречный большегруз Scania.



Водитель кроссовера от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи.