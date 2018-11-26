Курган: новости дня
17:01 | 28.11.2018
На трассе Екатеринбург — Курган столкнулись внедорожник, кроссовер и фура: погибла автоледи
По информации Госавтоинспекции Зауралья, житель Шадринска на внедорожнике Great Wall при завершении обгона не справился с управлением, выехал на обочину противоположной стороны дороги и влетел в дорожное ограждение. После удара об отбойник он допустил столкновение со встречным кроссовером Renault Koleos, за рулем которого находилась жительница Шадринского района. Автомобиль Renault выбросило под встречный большегруз Scania.
Водитель кроссовера от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи.
© «Вечерние Ведомости»
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