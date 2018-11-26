В Кургане проверили предприятия на готовность к войне. Сити-менеджер: «Обстановка сейчас напряженная»

15:29 | 28.11.2018

Фото пресс-службы администрации Кургана

В Кургане подвели итоги ежегодного городского смотра-конкурса по вопросам исполнения военно-транспортной обязанности среди организаций города. Победителей и призеров поздравил лично сити-менеджер областного центра Андрей Потапов.



По данным пресс-службы администрации города, в конкурсе приняли участие организации, которые в соответствии с законодательством непосредственно участвуют в исполнении военно-транспортной обязанности и при необходимости обеспечивают готовность укрепить Вооруженные Силы РФ дополнительным транспортом. В текущем году в нем участвовало 61 предприятие города. Победителям вручили награды и денежные премии.



«Военно-политическая обстановка сейчас напряженная, поэтому поддержанию обороноспособности придается большое значение. Уверен, что в следующем году мы достигнем еще больших успехов в сфере подготовки к военно-транспортной обязанности, и курганские предприятия вновь продемонстрируют свою готовность к защите нашей страны», — подчеркнул Андрей Потапов.



Военный комиссар города Сергей Васильев отметил, что военно-транспортная обязанность — это государственная задача, составная часть мобилизационной подготовки в Российской Федерации. «На территории города функционируют порядка 600 организаций и юридических лиц, в распоряжении которых имеется техника, необходимая для нужд Вооруженных Сил», — сказал военком.