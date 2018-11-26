В Зауралье сельчанин убил 81-летнюю бабушку ради наживы в 600 рублей

15:10 | 28.11.2018

Фото из материалов уголовного дела/kurgan.sledcom.ru

В Курганской области возбуждено уголовное дело по факту убийства пожилой жительницы деревни Преображенка. По информации регионального СУ СКР, с 81-летней бабушкой расправился 34-летний мужчина, не имеющий постоянного источника дохода и ведущий антисоциальный образ жизни.



По данным следствия, 21 ноября мужчина в очередной раз пришел к женщине одолжить денег, но получил отказ. Через некоторое время он повторно вызвал пенсионерку из дома и напал на нее. Бабушка умерла от полученных травм. Мужчина обыскал дом и нашел только 600 рублей.



После он затащил тело женщины в дом, запер входную дверь на замок и с похищенным скрылся. Следы совершенного преступления обнаружила соседка, пришедшая в гости к потерпевшей. Она сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.



Подозреваемого нашли и задержали на территории Челябинской области. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве и разбое. Он заключен под стражу.