Вице-губернатор Зауралья Эдуард Гусев покинул свой пост

13:32 | 28.11.2018

В правительстве Курганской области продолжаются кадровые изменения. Еще один вице-губернатор сложил с себя полномочия.



Как сообщает пресс-служба губернатора, в отставку ушел врио директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Эдуард Гусев. Высокопоставленный чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию.



В настоящее время исполняет обязанности руководителя департамента первый заместитель Виктор Банников.