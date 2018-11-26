Власти снова обсуждают возможность создания на базе Курганского госуниверситета медицинского факультета

12:53 | 28.11.2018

Фото пресс-службы Курганской областной Думы

В Зауралье в очередной раз поднят на обсуждение вопрос о создании на базе Курганского государственного университета медицинского факультета. Эту информацию подтвердила депутатам на заседании регионального парламента врио директора Департамента здравоохранения области Лариса Кокорина.



«В СМИ прошла информация о том, что врио губернатора Вадим Шумков поддержал предложение о создании на базе КГУ медицинского факультета. Это соответствует действительности?» — спросил чиновницу депутат Борис Шалютин.



«Да, действительно, нашим врио губернатора такое предложение сделано для проработки в субъекте», — ответила Лариса Кокорина. По ее словам, 7 декабря в Кургане запланировано проведение рабочей встречи для обсуждения этого вопроса. Приглашены ректоры медицинских вузов из Тюмени, Екатеринбурга и Челябинска. На встрече будут присутствовать исполняющий обязанности ректора КГУ Константин Прокофьев и депутаты Курганской областной Думы.



«На встрече будет поднят вопрос кадровой проблемы в здравоохранении области и пути ее решения, — продолжила чиновница. — Мы должны понять, что будет эффективно и в чем причина такой кадровой ситуации в Курганской области. Авторитетное сообщество должно дать оценку ситуации и найти пути решения этого вопроса».