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Курган: новости дня


12:53 | 28.11.2018

Фото пресс-службы Курганской областной Думы

Власти снова обсуждают возможность создания на базе Курганского госуниверситета медицинского факультета

В Зауралье в очередной раз поднят на обсуждение вопрос о создании на базе Курганского государственного университета медицинского факультета. Эту информацию подтвердила депутатам на заседании регионального парламента врио директора Департамента здравоохранения области Лариса Кокорина.

«В СМИ прошла информация о том, что врио губернатора Вадим Шумков поддержал предложение о создании на базе КГУ медицинского факультета. Это соответствует действительности?» — спросил чиновницу депутат Борис Шалютин.

«Да, действительно, нашим врио губернатора такое предложение сделано для проработки в субъекте», — ответила Лариса Кокорина. По ее словам, 7 декабря в Кургане запланировано проведение рабочей встречи для обсуждения этого вопроса. Приглашены ректоры медицинских вузов из Тюмени, Екатеринбурга и Челябинска. На встрече будут присутствовать исполняющий обязанности ректора КГУ Константин Прокофьев и депутаты Курганской областной Думы.

«На встрече будет поднят вопрос кадровой проблемы в здравоохранении области и пути ее решения, — продолжила чиновница. — Мы должны понять, что будет эффективно и в чем причина такой кадровой ситуации в Курганской области. Авторитетное сообщество должно дать оценку ситуации и найти пути решения этого вопроса».

© «Вечерние Ведомости»

 


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