В пяти школах Кургана введен карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ

16:41 | 26.11.2018

В курганской гимназии № 19 продолжает действовать введенный на прошлой неделе карантин. В нескольких школах закрывают отдельные классы. Об этом сообщил на аппаратном совещании в администрации города директор Департамента социальной политики Игорь Постовалов.



Карантин в 19-й гимназии был введен в связи с сезонным возрастанием ОРВИ. На 22 ноября численность заболевших учеников составила 20,3 %.



Кроме того, на карантин по ОРВИ по одному классу закрыли в школах № 5, 20, а также в гимназиях № 27 и 47.