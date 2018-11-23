Шумков потребовал расширить программу приватизации в Курганской области

15:42 | 26.11.2018

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков на заседании регионального правительства поручил Департаменту имущественных и земельных отношений пересмотреть программу приватизации на 2019 год.



Как сообщает пресс-служба губернатора региона, первоначально программа предусматривала приватизацию 25 объектов недвижимости. Вадим Шумков заявил, что следует также выставить на торги предприятия, необходимости в которых нет для исполнения полномочий Курганской области. «План приватизации будет расширяться и корректироваться», — подчеркнул он.