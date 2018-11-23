Единый номер экстренных служб 112 будет работать на всей территории Курганской области с декабря

14:40 | 26.11.2018

С декабря 2018 года система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 будет введена в опытную эксплуатацию на всей территории Курганской области. Об этом доложил на заседании правительства региона 26 ноября начальник регионального Управления реабилитации территорий и защиты населения Сергей Кетов.



По единому номеру 112 жители области могут сообщать о дорожно-транспортных происшествиях, пожарах, правонарушениях и других ситуациях, при которых необходимо вмешательство сотрудников полиции, спасательных служб или врачей, пояснили в правительстве. В Кургане Центр обработки вызовов экстренных служб данной системы начал свою работу еще в прошлом году. Он принял от граждан более 97 тысяч сообщений.



Создание и внедрение «Системы 112» по всей стране и на территории региона проводится по поручению президента РФ и Правительства РФ.