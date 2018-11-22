Силовики завели уголовное дело на директора аэропорта Курган

17:32 | 23.11.2018

Фото: kurganobl.ru

На директора аэропорта Курган Дмитрия Коваленко завели уголовное дело. Расследованием занимается региональное УМВД России при оперативном сопровождении ФСБ.



Силовики обвиняют менеджера предприятия в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере с использованием служебного положения. Об этом сообщает телекомпания «Область 45» со ссылкой на источники в полиции. Следствие еще не закончено.



По данным СМИ, директору аэропорта предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 260 УК РФ. Если дело дойдет до суда, то ему может грозить наказание в виде штрафа в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей. Максимальное наказание — 7 лет лишения свободы.