В Курганской области 6 женщин получили региональный знак отличия «Материнская слава»

17:14 | 23.11.2018

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

Шесть зауральских женщин, которые достойно воспитали пять и более детей, получили знак отличия Курганской области «Материнская слава». Торжественное награждение прошло сегодня, 23 ноября, накануне Дня матери.



Как рассказали в пресс-службе главы региона, награды вручала недавно назначенная на пост заместителя губернатора по социальной политике Ирина Бугаева. Первой знак отличия получила Олеся Крыгина, жительница Кургана. Она с мужем родила пять детей и приняла в свой дом еще пятерых.



С 2008 года свыше 1000 матерей в Курганской области награждены знаком отличия «Материнская слава», из них 23 — за воспитание десяти и более детей.