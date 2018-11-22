Роспотребнадзор Зауралья дал жителям региона рекомендации, как не стать жертвой «черной пятницы»

17:02 | 23.11.2018

Фото id-forex.com

Управление Роспотребнадзора по Курганской области дало жителям региона рекомендации о том, как не стать жертвой обмана недобросовестных продавцов в период маркетинговых скидочных акций в конце ноября — «черной пятницы».



Многочисленные скидки и распродажи вызывают высокий потребительский интерес. В суматохе многие покупатели становятся жертвами обмана «черных» продавцов, которые не в полной мере доводят до сведения покупателя условия проводимых акций.



В ведомстве отмечают, что в соответствии с законом о защите прав потребителей покупатель имеет право в доступной форме получить информацию о товарах и условиях их продажи в рамках проводимой магазином скидочной акции. Продавец обязан четко сформулировать условия и цену приобретения товара по акции.



Любой товар, приобретенный по акции, подлежит возврату и обмену в том же порядке, как и обычно продаваемые аналогичные товары. Если качественная вещь не подошла по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации, то в соответствии законом вы можете обменять ее в течение 14 дней, не считая дня покупки.



Если вы в своей покупке обнаружили недостаток, то имеете право требовать:

- замены на товар этой же марки;

- замены на товар другой марки с перерасчетом цены;

- уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков купленного товара;

- расторжения договора купли-продажи с возвратом денежных средств.