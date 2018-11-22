В Кургане суд вынес приговор водителю фургона ГАЗ, который сбил насмерть женщину во дворе

16:08 | 23.11.2018

Курганский городской суд приговорил 23-летнего водителя ООО «Зауральские напитки» к 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении за смертельное ДТП, которое произошло в одном из дворов областного центра. О решении суда сообщает региональная прокуратура.



Днем 24 сентября водитель сбил пешехода, когда двигался задним ходом на грузовом фургоне ГАЗ-2790 по внутридворовому проезду дома № 58 по улице Савельева. Доставщик воды не убедился в безопасности маневра и в видимости направления своего движения. По мнению обвинения и суда, поэтому он и не заметил 65-летнюю женщину. Она скончалась на месте происшествия.