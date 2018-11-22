Курганский предприниматель устроил похороны снесенному кафе «Ялта» в Городском саду

15:38 | 23.11.2018

Курганский предприниматель Александр Мусиенко, который выходил на одиночные пикеты с призывами к президенту Владимиру Путину спасти малый бизнес, устроил похороны принадлежащего ему кафе «Ялта» в Городском парке. Здание общепита снес арендатор сада «Курганпарк» осенью прошлого года.



На пустыре, где раньше стояло кафе стоимостью 3,5 млн рублей, бизнесмен поставил траурный венок с надписью: «Кафе «Ялта» погибло от рук чиновников». Сочувствующие и поддерживающие предпринимателя горожане возложили к венку красные гвоздики. «17 лет я добросовестно работал, выполнял условия по договору. Никаких проблем и задолженностей у меня не было, как утверждают чиновники из администрации города», – сказал журналистам Мусиенко. Он намерен и дальше искать справедливости в судах, так как уверен, что снесли задние незаконно.



Кафе «Ялта» снесли в связи с предстоящей реконструкцией Городского сада. Оно не вписывалось в его новую концепцию. Также срок аренды данного земельного участка уже закончился. Арендатор сада и администрация города не стали продлевать его с предпринимателем.



Александр Мусиенко судится за кафе уже более 13 лет. Бизнесмен проводил многочисленные одиночные пикеты. Напомним, чтобы привлечь внимание губернатора Алексея Кокорина к его проблеме, он выходил с лозунгами: «Путин, спаси малый бизнес в Кургане», «Чиновники, хватит душить малый бизнес».