В Курганской области пожар оставил без дома 86-летнего старика

13:31 | 23.11.2018

Фото пресс-службы УРТЗН Курганской области

Накануне в селе Травное Курганской области пожар оставил без дома одинокого 86-летнего старика. Возгорание случилось из-за нарушений правил эксплуатации печи.



Сообщение о пожаре в двухквартирном доме поступило в экстренные службы в 16:10. На момент прибытия спасателей в одной из квартир огнем были охвачены потолочное перекрытие и диван. За считаные минуты пожар был ликвидирован, рассказали в пресс-службе Управления реабилитации территорий и защиты населения. Хозяина жилья, одинокого 86-летнего мужчину, с признаками отравления угарным газом госпитализировали в Мокроусовскую ЦРБ.



По предварительной версии, причиной возгорания стали нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Для дальнейшего проживания квартира признана непригодной.



Противопожарная служба напоминает, что печь должна иметь горизонтальную и вертикальную разделку. На чердаках трубы, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены. На полу перед топкой необходимо прибивать предтопочный металлический лист размером 50 х 70 см.