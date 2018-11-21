Курган: новости дня
17:27 | 22.11.2018
Фото пресс-службы УМВД России по Курганской области
Житель Кургана создавал постановочные ДТП, чтобы получить страховку
Мошенник подбирал минимум два автомобиля, один из которых был иностранного производства, так как его повреждение давало возможность получить максимальную выплату. А второй автомобиль выбирал таким образом, чтобы полученные в результате аварии повреждения были минимальными и машину можно было дальше использовать без материальных затрат, отметили в следственном управлении.
Таким образом курганец подстроил две аварии с участием КамАЗа и иномарок. Еще одно ДТП он инсценировал с участием трех легковых автомобилей. Для аварий он использовал мало оживленные участки дорог, не оборудованные камерами видеонаблюдения, движение на которых регулируется правилами дорожного движения. После ДТП обвиняемый покидал место происшествия и появлялся после того, как ему сообщали о случившемся сотрудники полиции, тем самым создавая себе алиби.
После оформления дорожно-транспортного происшествия фигурант обращался в страховую организацию, предоставляя все необходимые документы для оформления страховки.
Лингвистическая и фоноскопическая судебные экспертизы подтвердили виновность курганца. Кроме того, согласно заключению экспертов, повреждения на транспортных средствах не соответствовали механизму заявленных ДТП.
В настоящее время курганцу предъявлено обвинение в совершении трех преступлений по статье «Мошенничество в сфере страхования». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
© «Вечерние Ведомости»
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