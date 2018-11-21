Губернатор запустил в Курганской области горячую линию по проблемам в сфере здравоохранения

17:13 | 22.11.2018

По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Курганской области Вадима Шумкова с 23 ноября начнет работу региональная горячая телефонная линия для обращения граждан по проблемным вопросам в сфере здравоохранения.



Как уточнили в пресс-службе главы региона, звонки будут приниматься в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по телефону в Кургане: 8 (3522) 55-02-98, 89195635975.



Чтобы получить ответ, при обращении необходимо сообщить свои контактные данные — фамилию, имя и отчество, телефон, адрес электронной почты или домашний адрес.