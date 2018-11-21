Попавшемуся на браконьерстве жителю Куртамыша грозит 5 лет тюрьмы

16:21 | 22.11.2018

В Курганской области жителю Куртамыша грозит реальный срок за браконьерство. Его автомобиль «Нива» с незаконно добытыми животными полицейские и сотрудники Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды остановили неподалеку от села Закомалдино Куртамышского района.



При осмотре стражи порядка обнаружили в салоне машины разделанные туши сибирской косули, оружие и боеприпасы. Как рассказали в УМВД России по Курганской области, 56-летний мужчина охотился на территории Пушкинского охотничьего хозяйства без разрешительных документов.



Браконьера задержали и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия. В настоящее время подозреваемый дал признательные показания. Ущерб окружающей среде и охотничьим угодьям от незаконной деятельности составил 240 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.