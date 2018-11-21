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Курган: новости дня


16:06 | 22.11.2018

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

К подготовке программы социально-экономического развития власти Зауралья подключили банкиров

Сегодня, 22 ноября, и. о. первого вице-губернатора Курганской области Андрей Саносян обсудил подготовку программы социально-экономического развития с банкирами. В совещании приняла участие делегация Сбербанка, которая приехала в Зауралье с рабочим визитом после переговоров Германа Грефа и врио губернатора области Вадима Шумкова в Москве.

Итак, в регионе работают заместитель председателя Уральского банка ПАО «Сбербанк» Татьяна Шилова и бизнес-аналитики компании Strategy Partners Group Никита Попов и Артем Чухнов, которые должны помочь руководству банка проработать отдельные точки взаимодействия с правительством Курганской области и составить программу совместных действий, уточнили в пресс-службе главы региона.

На совещании стороны выработали конкретные проекты и актуализировали направления сотрудничества. Программа социально-экономического развития должна стать рабочим документом, в котором фактически будут прописаны направления совместной деятельности. Основными точками соприкосновения обозначены промышленность, сельское хозяйство и социальная сфера.

Делегация банкиров планирует продолжить работу в профильных департаментах регионального правительства.

© «Вечерние Ведомости»

 


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