Курганцам предлагают пройти исторический квест виртуальной реальности «Сталинградская битва»

17:37 | 21.11.2018

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» организовало в Кургане при поддержке зауральского правительства историческую квест-комнату виртуальной реальности «Сталинградская битва», где каждый сможет стать «участником» легендарной обороны города-героя. Она будет работать с 21 по 26 ноября в областном художественном музее.



В уникальном всероссийском проекте могут принять участие как организованные группы, так и все желающие в возрасте от 14 лет, сообщает пресс-служба губернатора региона.



Технология квест-комнаты позволяет свободно перемещаться по пространству и исследовать воссозданный в виртуальной реальности мир, который реагирует и меняется в зависимости от действий участников. Участники смогут брать в руки и использовать внутри комнаты реальные предметы, которые будут отображаться в VR-очках. По сценарию квеста участникам предстоит взять на себя оборону легендарного «дома Павлова», во время которой необходимо будет использовать точные копии предметов образца времен Великой Отечественной войны.



Организаторы отмечают: взаимодействие с пространством, эмоциональный фон командного прохождения квеста вместе с архивными фотографиями и достоверными фактами о Сталинградской битве делают квест-комнату уникальным образовательным форматом.



«Волонтеры Победы» запустили историческую квест-комнату 2 февраля 2018 года, в день 75-летия победы в Сталинградской битве. Старт проекту дал лично президент РФ Владимир Путин.