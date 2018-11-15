Шумков дал команду сформировать губернаторский резерв из молодых профессионалов

17:10 | 21.11.2018

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков планирует отбирать в свою команду самых талантливых молодых специалистов в регионе.



Как сообщает его пресс-служба, он дал поручение соответствующим ведомствам сформировать губернаторский резерв, в который войдут молодые профессионалы, победители различных конкурсов и проектов, а также те, кто зарекомендует себя в научной и общественной деятельности.



По мнению Вадима Шумкова, этот резерв может стать основой для формирования команды губернатора.