Сотрудник УМВД Кургана предстанет перед судом за хищение оружия, которое сдавали на утилизацию

16:25 | 21.11.2018

Фото из материалов уголовного дела/СУ СКР по Курганской области

В Кургане завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела лицензионно-разрешительной работы УМВД России по городу Кургану. Экс-полицейский обвиняется в совершении 18 преступлений. Дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.



По данным СУ СКР по Курганской области, полицейский обвиняется в совершении 7 хищений огнестрельного оружия, с использованием своего служебного положения (п. «в» ч. 3 ст. 226 УК РФ ), в 9 фактах злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и в двух фактах присвоения чужого имущества.



По версии следствия, в 2013–2015 годах обвиняемый, являясь должностным лицом правоохранительного органа, имел постоянный и беспрепятственный доступ к оружию, которое граждане сдавали для последующей утилизации. Этим он воспользовался и присвоил оружие, оформив соответствующие разрешительные документы.



Похищенное оружие полицейский хранил у себя. Огнестрел позже изъяли следователи при проведении следственных действий. Общая сумма ущерба, причиненного гражданам, составила более 90 тысяч рублей.



Преступную деятельность полицейского выявили сотрудники подразделения собственной безопасности УМВД России по Курганской области.