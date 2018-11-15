В Курганской области ЦРБ вывозила опасные медицинские отходы на сельскую свалку

15:50 | 21.11.2018

Управление Роспотребнадзора по Курганской области оштрафовало Далматовскую районную больницу за вывоз опасных медицинских отходов класса Б на свалку одного из сельсоветов.



Административное расследование в отношении медучреждения началось после обращения в ведомство недовольного местного жителя. В ходе расследования факты, изложенные в обращении гражданина, подтвердились, пояснили в пресс-службе управления.



При осмотре свалки сотрудники Роспотребнадзора обнаружили брошенные медицинские отходы: вату, бинты и колпачки от шприцов со следами крови, ампулы от лекарств, капельницы, использованные одноразовые пеленки, гинекологические одноразовые инструменты.



Они относятся к отходам класса Б — эпидемиологически опасные отходы, которые должны утилизироваться особым порядком в соответствии с требованиями санитарных правил. Несоблюдение правил обращения с медицинскими отходами создает угрозу жизни и здоровью граждан, приводит к загрязнению окружающей среды.



Вина Далматовской ЦРБ была доказана материалами дела, в том числе фотоматериалами, полученными в ходе административного расследования. В результате учреждение привлекли к ответственности за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Штраф составил 15 000 рублей.