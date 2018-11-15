В Кургане под музыку оркестра отправили в армию 14 призывников

17:00 | 20.11.2018

Фото пресс-службы администрации города Кургана

В Кургане сегодня, 20 ноября, у Вечного огня состоялось торжественное мероприятие, посвященное отправке призывников на военную службу.



Как рассказали в мэрии города, в ближайшее время отправятся к месту службы 14 молодых людей. Все они — призывники из Кургана. По данным военного комиссариата Курганской области, служить юноши будут в Восточном военном округе — в Хабаровске и Приморском крае.



Проводить юношей в дальнюю дорогу собрались их родные, близкие, представители федеральных и муниципальных органов власти, военных комиссариатов области и Кургана, ветераны, члены общественных организаций и кадеты курганских школ.