Отнеситесь с пониманием. Сити-менеджер Кургана требует убрать с улиц припаркованные машины

11:38 | 20.11.2018

Фото пресс-службы администрации города Кургана

Сити-менеджер Кургана Андрей Потапов на очередном аппаратном совещании поручил профильному департаменту очистить улицы от припаркованных автомобилей на время уборки от снега.



По мнению чиновника, припаркованные на дорогах автомобили серьезно влияют на скорость и качество уборки. Поэтому для организации бесперебойной работы дорожной техники Андрей Потапов поручил Департаменту развития городского хозяйства направить в Госавтоинспекцию график расчистки проезжих частей.



«Автомобилистам необходимо с пониманием относиться к работе дорожников и не мешать уборке снега», — заявил сити-менеджер.