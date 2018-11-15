В Кургане открылась новогодняя почта Деда Мороза

17:45 | 19.11.2018

В Кургане начала работу новогодняя почта Деда Мороза в Центральной детской библиотеке им. Н. Островского. Торжественное открытие прошло сегодня, 19 ноября.



Как рассказали в мэрии, воспользоваться новогодней почтой и передать послания для Деда Мороза можно до 23 декабря. Для того чтобы письмо быстрее нашло адресата, в библиотеке помогут наклеить марку, без ошибок и исправлений заполнить адресные строки на конверте и опустить его в специальный праздничный почтовый ящик.



В администрации уверяют: все письма своевременно будут доставлены «Почтой России» Дедушке Морозу в Великий Устюг.