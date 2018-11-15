Курган: новости дня
17:37 | 19.11.2018
Зауральское правительство заключит соглашение с Центром Илизарова
Как отметили в пресс-службе главы региона, в соглашении будет отражено сотрудничество Центра с лечебными учреждениями области, а также меры поддержки, которые могут оказать органы власти.
«У нас большое число точек соприкосновения с Центром Илизарова, — сказал Шумков. — Необходимо соглашение, к которому будет привязан план мероприятий. Поэтому я прошу вас максимально поработать над планом, чтобы то, что мы туда внесем, исполнялось. Мы помогаем не только Центру Илизарова, мы двигаемся вместе, потому что это одна из точек, на которую мы можем опираться».
© «Вечерние Ведомости»
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