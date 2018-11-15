Зауральское правительство заключит соглашение с Центром Илизарова

17:37 | 19.11.2018

Правительство Курганской области планирует заключить соглашение о сотрудничестве с федеральным медицинским Центром Илизарова. Документ потребовал подготовить врио губернатора Вадим Шумков на совещании в кабмине сегодня, 19 ноября.



Как отметили в пресс-службе главы региона, в соглашении будет отражено сотрудничество Центра с лечебными учреждениями области, а также меры поддержки, которые могут оказать органы власти.



«У нас большое число точек соприкосновения с Центром Илизарова, — сказал Шумков. — Необходимо соглашение, к которому будет привязан план мероприятий. Поэтому я прошу вас максимально поработать над планом, чтобы то, что мы туда внесем, исполнялось. Мы помогаем не только Центру Илизарова, мы двигаемся вместе, потому что это одна из точек, на которую мы можем опираться».