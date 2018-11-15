При столкновении двух фур в Курганской области погиб молодой дальнобойщик. Возбуждено уголовное дело

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В Курганской области сотрудники полиции выясняют обстоятельства страшной дорожной аварии в Кетовском районе, в которой погиб дальнобойщик. Возбуждено уголовное дело. ДТП произошло 18 ноября на 240 километре трассы «Иртыш» в 07:50.По данным региональной Госавтоинспекции, 46-летний житель Челябинска, управляя большегрузом DAF, допустил при торможении выкат полуприцепа с картофелем на встречную полосу. В него влетел встречный грузовик Volvo, перевозивший легковые автомобили. Полуприцеп был полностью разрушен. Мешки с картофелем разбросало по всей дороге. Кабина Volvo от столкновения была разбита.В результате аварии водитель Volvo — 26-летний житель Иркутска — от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.Следователем ОМВД России по Кетовскому району по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.