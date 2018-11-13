Строительство первого объекта в Молодежном парке Кургана закончат к концу ноября

14:19 | 16.11.2018

В Молодежном парке Кургана завершается строительство хозяйственно-бытового корпуса для будущего спортивного комплекса, сообщает zaoblakami.ru. Объект расположится возле СК им. Горбенко.



Уже к концу ноября в корпусе появятся 4 раздевалки на 25 человек каждая, две стоянки для льдоуборочной техники и подсобные помещения, уточняет «За облаками». Объекты должны были сдать на несколько дней раньше, но сроки сдвинулись из-за корректировки документации на застройку.



В 2019 году в парке планируют построить скейт- и паркур-парки, скалодром, хоккейный корт и площадку с уличными тренажерами.