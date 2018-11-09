Жители Зауралья получили на двоих 30 лет за жестокое убийство на разборках

18:00 | 15.11.2018

Курганский областной суд вынес приговор по делу об убийстве жителя города Щучье на разборках в сентябре прошлого года. Один из убийц получил 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, второй — 12 лет и 6 месяцев «строгача».



По данным областной прокуратуры, преступление было совершено на почве давних неприязненных отношений к потерпевшему. Нетрезвые приятели выманили его на территорию вблизи гаражного комплекса. Ударив жертву по голове топором, они поместили его в багажник автомобиля и вывезли для дальнейшего выяснения отношений в безлюдное место, где продолжили избиение. Они били молодого человека топором и ногами. Тело скинули в заброшенный колодец.



С заявлением о пропаже сына в следственные органы обратилась мать погибшего. Пропавшего обнаружили во время поисковых мероприятий.



Приговор не вступил в законную силу.