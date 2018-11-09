Апелляционный суд оставил за решеткой курганца, который сбросил щенка с балкона и задушил его

17:42 | 15.11.2018

В Кургане суд апелляционной инстанции отклонил жалобу и оставил без изменения приговор жителю областного центра Смолину, который получил реальный тюремный срок за жестокое обращение с животным. Курганец выбросил щенка с балкона третьего этажа, а потом задушил его.



Ранее мировой судья судебного участка № 42 назначил Смолину 1 год 8 месяцев лишения свободы. Кроме того, суд отменил условно-досрочное освобождение по предыдущему приговору и в итоге назначил ему 2 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.



В суде установлено, что 22 апреля Смолин бросил с балкона своей квартиры на третьем этаже двухмесячного щенка. После он поднял еще живого щенка с земли и положил в спортивную сумку. У соседнего дома живодер накинул на шею собаки петлю из шнурка и задушил его. Убедившись, что животное перестало шевелиться, он снял с шеи шнурок и оставил щенка на улице.