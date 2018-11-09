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Курган: новости дня


17:42 | 15.11.2018

Апелляционный суд оставил за решеткой курганца, который сбросил щенка с балкона и задушил его

В Кургане суд апелляционной инстанции отклонил жалобу и оставил без изменения приговор жителю областного центра Смолину, который получил реальный тюремный срок за жестокое обращение с животным. Курганец выбросил щенка с балкона третьего этажа, а потом задушил его.

Ранее мировой судья судебного участка № 42 назначил Смолину 1 год 8 месяцев лишения свободы. Кроме того, суд отменил условно-досрочное освобождение по предыдущему приговору и в итоге назначил ему 2 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

В суде установлено, что 22 апреля Смолин бросил с балкона своей квартиры на третьем этаже двухмесячного щенка. После он поднял еще живого щенка с земли и положил в спортивную сумку. У соседнего дома живодер накинул на шею собаки петлю из шнурка и задушил его. Убедившись, что животное перестало шевелиться, он снял с шеи шнурок и оставил щенка на улице.

© «Вечерние Ведомости»

 


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