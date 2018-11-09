Житель Казахстана пытался провезти через российскую границу в Зауралье партию контрафактных БАДов

15:58 | 15.11.2018

В Курганской области мировой суд оштрафовал жителя Казахстана на 72 тысячи рублей за ввоз на территорию России фальсифицированных биологически активных добавок и продажу лекарств без маркировки.



Обнаружили препараты сотрудники территориального отдела регионального управления Роспотребнадзора при осмотре товаров на международном автомобильном пункте пропуска через государственную границу РФ «Петухово» по наводке Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Всего изъято 126 коробок БАДов растительного происхождения 12 наименований. Иностранец перевозил препараты из Астаны в Екатеринбург.



По данным надзорного ведомства, на ряде упаковок маркировка имелась только в виде иероглифов, арабской вязи и надписей на английском языке. На части препаратов были надписи на русском языке. Однако их оборот в России прекращен в связи с выявлением не заявленной при госрегистрации фармацевтической субстанции – тадалафила – либо отсутствием сведений о них в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации.



Контрафактные лекарства конфискованы и будут уничтожены в установленном порядке.