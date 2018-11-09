В Курганской области двое школьников попали под машину по своей вине

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В Курганской области 14 ноября на дороге пострадали двое школьников по собственной вине. Дети переходили проезжую часть в неустановленном месте.Первый случай произошел днем в городе Катайске. По данным Госавтоинспекции региона, на улице Ленина водитель Renault Logan допустила наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте и перед близко идущим автомобилем. Девочка получила травмы, ей оказана медицинская помощь.А вечером в Кургане пострадал подросток на улице Гагарина, около дома № 78. Водитель Kia Rio сбил 15-летнего мальчика. Школьник переходил проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. Подростка госпитализировали в Курганскую областную детскую клиническую больницу им. Красного Креста.