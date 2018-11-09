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Курган: новости дня


16:20 | 14.11.2018

Курганский парламент решил, кто будет ездить бесплатно в общественном транспорте

Депутаты Курганской городской Думы рассмотрели проект о порядке организации проезда отдельных категорий граждан в 2019 году. Как сообщает мэрия, парламентарии наделили правом бесплатного проезда по именным проездным билетам участников, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто, созданных фашистами и их союзниками. К данной категории пассажиров добавили почетных граждан города.

Право на бесплатный проезд по купон-талонам сохранено для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые обучаются в муниципальных общеобразовательных организациях города.

Дети из малоимущих семей, которые нуждаются в проезде до места учебы, с 1 января по 31 мая 2019 года будут бесплатно получать 30 купон-талонов в месяц. Учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений Кургана, согласно принятому решению, с 1 января по 31 мая 2019 года смогут приобрести 25 талонов в месяц.

Горожане, достигшие 55 лет и 60 лет, смогут воспользоваться правом льготного проезда по разовым купон-талонам в количестве 60 штук в месяц.

Фото kurgan-city.ru

© «Вечерние Ведомости»

 


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