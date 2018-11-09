Курганская прокуратура обязала «ЭКО-Меркурий» обезвредить брошенные на территории предприятия опасные отходы

16:03 | 14.11.2018

Курганская природоохранная прокуратура выиграла иск против предприятия, которое занималось сбором, хранением и обезвреживанием ртутьсодержащих отходов, ООО «ЭКО-Меркурий». Надзорное ведомство обнаружило грубые нарушения экологического законодательства в деятельности организации.



В ходе осмотра территории и помещений предприятия прокуроры установили, что хранение отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется с грубыми нарушениями природоохранного законодательства. Они размещены навалом в открытом виде без герметичной тары, имеются разбитые лампы. Максимальный срок накопления отходов 1-го класса опасности превышен.



В настоящее время деятельность ООО «ЭКО-Меркурий» по сбору отходов у населения и предприятий приостановлена из-за отсутствия лицензии, при этом накопленные отходы не обезврежены. Отметим, что организация является единственным на территории области предприятием, осуществляющим обезвреживание данного вида отходов.



Решением Курганского городского суда по иску природоохранного прокурора компания обязана обезвредить накопленные на производственной площадке отработанные ртутьсодержащие лампы и другие отходы 1-го класса опасности.