Курганские коммунальщики будут проводить ремонт гидрантов ночью, чтобы не отключать воду

14:05 | 14.11.2018

С завтрашнего дня работы по замене пожарных гидрантов в Кургане «Водный союз» будет проводить в ночное время. Решение о смене графика ремонта приняло руководство компании, чтобы не создавать горожанам неудобств из-за отключения холодного водоснабжения.



В ноябре в рамках муниципального контракта сотрудники компании проводят массовую замену и ремонт устройств подачи воды для тушения пожаров. Из 45 запланированных объектов отремонтировано и заменено 23. Работы идут в плановом режиме, но для их проведения требуется ограничение холодного водоснабжения в районах расположения гидрантов. Чтобы не создавать неудобства для горожан, руководство ресурсоснабжающей организации приняло решение о завершении запланированных работ по ремонту и замене пожарных гидрантов в ночное время.



Таким образом, 14 ноября отключение холодного водоснабжения в микрорайоне Рябково и центре города не произойдет.