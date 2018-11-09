Полиция Кургана обнаружила в квартире наркосбытчика обрез двустволки и самодельный револьвер

12:57 | 14.11.2018

В Кургане перед судом предстанет 35-летний житель областного центра за сбыт наркотиков и незаконное хранение огнестрельного оружия.



По данным регионального УМВД России, в течение марта курганец приобретал наркотические средства, расфасовывал их на разовые дозы, а затем сбывал с помощью закладок. Но промышлял он недолго, его задержали полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий.



При обыске на работе у подозреваемого силовики обнаружили в подсобном помещении полимерные пакеты с синтетическими наркотиками массой 22,61 грамма и 85,32 грамма.



Во время следственных действий в квартире мужчины полицейские нашли патроны, обрез двуствольного охотничьего ружья и самодельный револьвер. Оружие наркосбытчик хранил незаконно.



За содеянное обвиняемому может быть назначено наказание до 20 лет лишения свободы.