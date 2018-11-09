Курган: новости дня
18:01 | 13.11.2018
Жительница Шадринска убила 3-летнего сына подруги столовой ложкой
По информации СКР по Курганской области, с сентября 2017 года подруга с сыном по семейным обстоятельствам временно проживали в квартире обвиняемой. По договоренности хозяйка должна была заботиться о ребенке, пока мать находилась на работе.
В течение ноября женщина наказывала ребенка побоями и ремнем. В один из таких «воспитательных» процессов обвиняемая несколько раз ударила мальчика по голове столовой ложкой. Через пару дней ребенок скончался от полученных травм. Приехавшие по вызову обвиняемой сотрудники бригады скорой помощи констатировали смерть мальчика.
© «Вечерние Ведомости»
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