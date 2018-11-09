Курган: новости дня
17:09 | 13.11.2018
В Зауралье опоздавшая на электричку пенсионерка остановила грузовой поезд
Инцидент произошел вечером 11 ноября на перегоне «Лещево — Замараево — Шадринск». Машинист грузового поезда применил остановку, увидев на путях женщину, которая подавала сигнал остановки. Когда поезд прибыл в Шадринск, женщину встретили сотрудники транспортной полиции.
«Жительница Шадринска возвращалась с дачи и опоздала на электричку. До города было 20 километров, и она пошла вдоль железнодорожных путей. Увидев приближающийся поезд, пенсионерка стала делать круговые движения рукой, и грузовой состав остановился», — рассказали подробности в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.
За самовольную остановку поезда и самовольный проезд в грузовом поезде сотрудники полиции составили на женщину протокол об административном правонарушении (ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ). Пенсионерку наказали штрафом в размере 100 рублей.
© «Вечерние Ведомости»
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