В Зауралье опоздавшая на электричку пенсионерка остановила грузовой поезд

17:09 | 13.11.2018

В Курганской области сотрудники линейного отдела МВД России на транспорте привлекли к административной ответственности 77-летнюю пенсионерку, которая остановила на железнодорожных путях грузовой поезд.



Инцидент произошел вечером 11 ноября на перегоне «Лещево — Замараево — Шадринск». Машинист грузового поезда применил остановку, увидев на путях женщину, которая подавала сигнал остановки. Когда поезд прибыл в Шадринск, женщину встретили сотрудники транспортной полиции.



«Жительница Шадринска возвращалась с дачи и опоздала на электричку. До города было 20 километров, и она пошла вдоль железнодорожных путей. Увидев приближающийся поезд, пенсионерка стала делать круговые движения рукой, и грузовой состав остановился», — рассказали подробности в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.



За самовольную остановку поезда и самовольный проезд в грузовом поезде сотрудники полиции составили на женщину протокол об административном правонарушении (ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ). Пенсионерку наказали штрафом в размере 100 рублей.