Мэрия Кургана подсчитала ущерб от нападок вандалов на остановки и арт-объекты

15:09 | 13.11.2018

В Кургане за текущий 2018 год материальный ущерб от нападок вандалов на новые остановки и малые архитектурные формы составил более 200 тысяч рублей. Эта цифра была озвучена в ходе аппаратного совещания в администрации города.



Хулиганы разбили стекла на недавно установленных павильонах для остановки общественного транспорта «Троицкая площадь» на улице Куйбышева, «Кинотеатр Россия», «Театр Гулливер» на улице Ленина, «улица Красина» на Коли Мяготина. Пострадали от рук вандалов и дорожные знаки на Ленина.



Крупный ущерб причинен в сквере на улицах Ястржембского и Дзержинского: сломаны парковые скамейки. Несколько раз хулиганы портили арт-объект «Я люблю Курган» в сквере по улице Коли Мяготина.



По фактам повреждения муниципального имущества УМВД России по городу Кургану возбуждено 11 уголовных дел. По каждому из них реализуются оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, совершивших указанные преступления.