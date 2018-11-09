В один день уволились три заместителя губернатора Курганской области

16:55 | 12.11.2018

После сообщения об отставке исполняющего обязанности вице-губернатора Курганской области по социальной политике Александра Карпова появилась информация об увольнении еще двоих членов правительства региона.



По данным пресс-службы главы Зауралья, как и Александр Карпов, 13 ноября в отставку по собственному желанию уходят и. о. первого заместителя губернатора Виктор Сухнев, и. о. заместителя губернатора и директора Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Роман Ванюков.



Напомним, вице-губернатор Зауралья по соцполитике Александр Карпов сообщил об отставке в субботу, 10 ноября, на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Убежден, что с приходом нового руководителя должна работать и новая команда», — написал чиновник.