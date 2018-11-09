Ревнивый зауралец забил до смерти свою супругу кочергой

16:52 | 12.11.2018

Следственные органы СКР по Курганской области расследуют убийство жительницы одной из деревень Шатровского района. Она стала жертвой ревнивого мужа.



По версии следствия, в ночь с 9 на 10 ноября пьяный супруг в ходе произошедшего на почве ревности конфликта избил жену кочергой. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Только наутро мужчина сообщил о произошедшем родственникам и вызвал бригаду скорой помощи.



К настоящему времени 35-летнему зауральцу уже предъявлено обвинение в убийстве. Мужчина заключен под стражу.



Фото из материалов уголовного дела/kurgan.sledcom.ru